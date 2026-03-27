"Invecchiamento attivo: strategie concrete per la salute": incontro il 26 marzo

Il Cupla (Coordinamento Unitario dei Pensionati del Lavoro Autonomo della provincia di Cremona), in collaborazione con Ats Val Padana, promuove l’incontro dal titolo Invecchiamento attivo: strategie concrete per la salute, in programma giovedì 26 marzo (ore 17.30) presso la sede della Cna di Cremona (via Lucchini 105).

L’iniziativa si inserisce nel ciclo Pillole di salute, un percorso di informazione e sensibilizzazione rivolto alla cittadinanza, con particolare attenzione alla popolazione senior, per diffondere stili di vita sani, prevenzione e benessere psicofisico.

L’obiettivo è fornire strumenti concreti per mantenere una buona qualità della vita, prevenire l’insorgenza delle patologie croniche e favorire un invecchiamento attivo e consapevole. Durante l’incontro interverranno tre esperti che affronteranno il tema dell’invecchiamento attivo da diverse prospettive: il Prof. Deodato Assanelli, cardiologo e medico dello sport; il Dott. Mattia Viardi, chinesiologo di ATS Val Padana; il Dott. Fabio Pertusi, psicologo di

Ats Val Padana.

L’incontro rappresenta una concreta attuazione della collaborazione tra Cupla Cremona e Ats Val Padana, finalizzato a rafforzare le attività di prevenzione, promozione della salute, inclusione sociale e invecchiamento attivo sul territorio, attraverso iniziative informative, attività motorie e momenti di socializzazione.

“Promuovere l’invecchiamento attivo significa non solo parlare di salute, ma anche di qualità della vita, autonomia, partecipazione sociale e prevenzione della fragilità” fanno sapere gli organizzatori. “Per questo il Cupla continua a promuovere momenti di informazione e incontro rivolti ai cittadini, in collaborazione con Ats Val Padana, per portare la prevenzione sempre più vicino alle persone”. L’incontro è aperto alla cittadinanza e ad ingresso libero fino ad esaurimento posti.

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