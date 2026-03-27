Libertà di insegnamento: la lezione dell'art.33 spiegata al Manin

“Educazione e libertà d’insegnamento in un’epoca veloce” è il titolo dell’incontro che si è svolto oggi pomeriggio al liceo Manin, rivolto ai docenti e ai dirigenti scolastici, undicesimo appuntamento della rassegna itinerante promossa dalla Prefettura di Cremona per conoscere e attualizzare i contenuti della Costituzione in vista delle celebrazioni dell’80esimo della Repubblica.

Gli articoli 30 e 33 sono stati lo spunto per parlare dei problemi educativi oggi da parte del relatore Fulvio Ervas, scrittore ed ex insegnante.

Fulvio Ervas ha insegnato per molti anni scienze naturali, scrivendo diciassette romanzi. Nove hanno come protagonista l’ispettore Stucky, tra cui “Finché c’è prosecco c’è speranza”, divetato anche un film con la regia di Antonio Padovan e Giuseppe Battiston nei panni dell’ispettore Stucky. “Se ti abbraccio non aver paura” ha dominato a lungo le classifiche dei libri più venduti ed è stato tradotto in nove lingue. IL lobro ha ispirato Gabriele Salvatores per il film “Tutto il mio folle amore” con Claudio Santamaria, Valeria Golino, Diego Abatantuono e Giulio Pranno.

L’incontro al Manin è stato preceduto dal benvenuto della dirigente Maria Grazia Nolli e da un’introduzione sul ruolo delicato e imprescindibile degli insegnanti da parte del Prefetto Antonio Giannelli: “L’esempio dell’insegnante o di chi esercita un ruolo istituzionale è molto più importante di tante parole, si tratta dell’autorevolezza di chi entra in classe. I ragazzi sono in grado di capire se chi hanno di fronte porta una maschera e riempie la testa di nozioni o se è mosso da una passione che può davvero dare una svolta alla loro vita”.

Prossimo appuntamento a Cremona, in sala Quadri il 10 aprile alle 18.30 con don Bruno Bignami sull’articolo 11 dedicato alla pace.

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