“L’Infinito Viaggiare”, itinerario di Visit Cremona, sul podio di Bikeitalia

Cremona e la sua provincia si confermano una destinazione d’eccellenza per gli amanti delle due ruote. Un risultato che si inserisce nel più ampio lavoro di valorizzazione territoriale promosso da Visit Cremona, sostenuto dal Comune di Cremona e dalla Camera di Commercio di Cremona, Mantova e Pavia.

In questo contesto, Bikeitalia, testata giornalistica leader in Italia per gli amanti del bike tourism, ha inserito l’itinerario L’Infinito Viaggiare al secondo posto nella sua speciale classifica dedicata alle dieci mete imperdibili dove pedalare durante le vacanze di Pasqua e Pasquetta.

“L’Infinito Viaggiare” non è solo un tracciato ciclabile, ma un’esperienza immersiva nella bellezza del paesaggio padano. Il percorso attraversa l’intera provincia di Cremona toccando luoghi e città carichi di storia e fascino come Cremona, Crema, Casalmaggiore, Soncino, Pandino e Pizzighettone. Per poi sconfinare oltre provincia e raggiungere anche Sabbioneta. La menzione di Bikeitalia sottolinea come l’itinerario sia perfetto per la primavera, offrendo un mix ideale di accessibilità, qualità dei percorsi e ricchezza culturale.

Questo riconoscimento premia la visione di Visit Cremona, che ha ideato e mappato attraverso adesivi provvisti di QR code con itinerario scaricabile, un percorso capace di coniugare sostenibilità e bellezza paesaggistica.

Il successo mediatico si riflette anche nella partecipazione di Visit Cremona alla Fiera del Cicloturismo di Padova, il principale evento B2B e B2C in Italia dedicato al settore, in programma dal 27 al 29 marzo 2026. In questa veste, il territorio cremonese si presenta come un vero e proprio Hub del Cicloturismo, un progetto ambizioso che vede il coinvolgimento e il sostegno dei principali attori istituzionali e operatori privati del territorio.

Il programma in fiera prevede Networking Internazionale: Incontri mirati con i principali tour operator mondiali per inserire Cremona nei grandi circuiti europei; Incontro con il pubblico: sabato e domenica lo stand sarà aperto ai cicloturisti italiani e stranieri alla ricerca di nuove avventure.

Punta di diamante della promozione è proprio L’Infinito Viaggiare, l’anello di 315 chilometri che abbraccia l’intera provincia di Cremona. Accanto a questo percorso, Visit Cremona presenta una serie di proposte commerciali tematiche sviluppate dai partner locali: l’ itinerario suggestivo sulle tracce del film premio Oscar Chiamami con il tuo nome, il percorso da Cremona a Bologna lungo la Food Valley, il viaggio che unisce l’arte liutaria dei violini di Cremona al fascino dei castelli emiliani e molti altri.

“Il secondo posto nella classifica di Bikeitalia delle dieci mete imperdibili per le vacanze di Pasqua e Pasquetta, insieme alla partecipazione alla Fiera del Cicloturismo di Padova, conferma la validità del lavoro strategico avviato” dichiara l’assessore al Turismo Luca Burgazzi. “È un risultato che dimostra come il nostro Hub del Cicloturismo sia ormai competitivo e di qualità, frutto della collaborazione tra istituzioni e operatori, e capace di posizionare Cremona come una destinazione bike-friendly anche a livello internazionale”.

Per chi desidera pedalare lungo l’itinerario premiato da Bikeitalia durante il weekend pasquale, le tracce GPS e i dettagli logistici de L’Infinito Viaggiare sono consultabili sul portale Komoot al link: https://www.komoot.com/it-it/collection/3284381/infinito-viaggiare-il-doppio-anello-cicloturistico-di-cremona.

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