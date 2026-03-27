Treno+bici per evitare traffico, smog e problemi di parcheggio

Caro direttore,

ieri sono venuto a Cremona (non abito in città) per una visita alla Clinica San Camillo.

Ho messo la a bici sul treno e poi ho proseguito il mio viaggio presso la Clinica stessa. Parcheggiando comodamente (e legando opportunamente) la mia bici.

Non ho pagato né benzina né parcheggio, solo il biglietto del treno. Sono arrivato praticamente all’ingresso della struttura.

In città molto traffico e molte auto parcheggiate, aria che sente di gas di scarico, di carburante e di poco buonsenso.

Ma è possibile? Euro 6, fase 1, 2 ecc. Che nessuno pensi che le automobili, quando possibile, vanno lasciate in garage?

Nessuno dice che i motori, sino che acqua ed olio non vanno in temperatura (in città praticamente mai, per brevi percorsi) inquinano come una vecchia vettura?

Meno ipocrisia e più buonsenso e soprattutto movimento.

Il movimento è vita, la bicicletta è vita.

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