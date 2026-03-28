Applausi per la Harvard-Westlake Chamber Orchestra all’Auditorium “Giovanni Arvedi"

Si è svolto ieri sera, venerdì 27 marzo, presso l’Auditorium “Giovanni Arvedi” del Museo del Violino, il concerto della Harvard-Westlake Chamber Orchestra diretta da Neli Nikolaeva, nell’ambito delle anteprime del Cremona International Spring Music Festival 2026.

L’evento ha visto una buona partecipazione di pubblico, che ha seguito con interesse un programma ampio e articolato, capace di attraversare epoche e stili diversi, dalla musica classica al repertorio contemporaneo fino alle colonne sonore.

La serata si è aperta con le Antiche danze ed arie per liuto di Ottorino Respighi, seguite dalla prima esecuzione assoluta di After the Fire del compositore Christopher Wong, brano scritto appositamente per l’orchestra in ricordo dell’incendio di Los Angeles, momento particolarmente significativo e intenso dal punto di vista espressivo.

Particolarmente apprezzata l’interpretazione della Pavane pour une infante défunte di Maurice Ravel, mentre uno dei momenti più riusciti della serata è stato l’Andante e rondò ongarese di Carl Maria von Weber, con la solista alla viola Alice Lee, che si è distinta per musicalità, espressività e sicurezza, ricevendo calorosi consensi dal pubblico.

Il programma è proseguito con Lullaby di George Gershwin e con il Caprice n. 24 di Niccolò Paganini, eseguito come brano solistico dalla violinista Claire Lee, che ha messo in evidenza buone doti tecniche e brillantezza.

Applaudito anche il Concerto per arpa in si bemolle maggiore, op. 4 n. 6 di Georg Friedrich Händel, così come i Valzer n. 1, 4 e 13 di Johannes Brahms, interpretati con eleganza dall’ensemble.

La seconda parte ha proposto un coinvolgente percorso tra le musiche per il cinema, con brani tratti da La La Land di Justin Hurwitz e Cinema Paradiso di Ennio e Andrea Morricone, accolti con favore dal pubblico. In chiusura, The Stars and Stripes Forever di John Philip Sousa ha concluso la serata in un clima festoso.

La Harvard-Westlake Chamber Orchestra si è presentata come un valido ensemble giovanile, capace di affrontare un programma impegnativo con impegno e partecipazione, sotto la guida attenta di Neli Nikolaeva.

Il concerto ha rappresentato un significativo momento di incontro tra giovani musicisti internazionali e il pubblico del territorio, in linea con gli obiettivi del festival di promuovere lo scambio culturale e musicale.

Le anteprime del Cremona International Spring Music Festival 2026 proseguiranno domenica 29 marzo alle ore 16 presso la Chiesa di San Giorgio di Casalbuttano, con il concerto del Coro del Liceo musicale A. Stradivari, e lunedì 30 marzo alle ore 11 presso l’Ex Chiesa di San Vitale di Cremona, dove si esibiranno insieme la Hvitfeldtska Music High School di Gothenburg (Svezia) e il Liceo musicale A. Stradivari, in un ulteriore momento di incontro musicale internazionale.

Tutti gli eventi del festival sono ad ingresso libero fino ad esaurimento posti.

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