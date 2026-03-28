Ultime News

28 Mar 2026 Comitato ordine e sicurezza, in Prefettura focus sull'escalation di furti
28 Mar 2026 Festival dei Diritti 2026: ultimo weekend tra appuntamenti ed eventi diffusi
28 Mar 2026 Zona Giordano-Cadore invasa dalla puzza, le proteste dei residenti
28 Mar 2026 A Cremona il primo congresso territoriale UIL FP
28 Mar 2026 L'AI ci ruba il lavoro? Confronto con esperti a "La Piazza" di CR1
Video Pillole

Incendio in una palazzina a Milano, evacuati i condomini: le immagini

MILANO (ITALPRESS) – Sei squadre dei Vigili del fuoco di Milano sono impegnate per un incendio scoppiato in una palazzina di cinque piani in via Luigi Menabrea nel capoluogo lombardo. Le fiamme si sono sviluppate improvvisamente in un appartamento del quarto piano interessando in pochissimi minuti anche parte del quinto. Il tetto del condominio è parzialmente collassato. Evacuati i condomini che in quel momento si trovavano nei rispettivi appartamenti. Non risultano per ora persone ferite o intossicate

tvi/mca2
(Fonte video: Vigili del Fuoco)

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...