Limpiadores de Estrellas in azione: ripulita l'area vicino alla discarica di via San Rocco

Ancora in azione i “Los Limpiadores de Estrellas” che sono intervenuti nel bosco adiacente la discarica di via San Rocco a Cremona. L’area verde è stata ripulita, i rifiuti sono stati messi nei sacchi ed è stata fatta la differenziata su quanto possibile. I rifiuti accumulati al confine della discarica sono rimasti lì perché Aprica ha prontamente sbarrato l’accesso affermando che deve avere l’autorizzazione del Comune.

L’accumulo di rifiuti porta rapidamente ad altri scarichi abusivi, pertanto la velocità nella soluzione di queste situazioni è fondamentale.

La tenda sotto sequestro è rimasta lì in attesa dell’iter giudiziario. I Limpiadores sperano che tutto si risolva in tempi brevi, grazie al lavoro sinergico degli enti preposti e che l’area verde venga ripristinata e liberata dai rifiuti dopo anni di incuria. Lo sperano soprattutto i residenti di via San Rocco che hanno segnalato la situazione di estremo degrado.

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