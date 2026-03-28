Una ricca serata, diventata ormai una tradizione primaverile per Cremona: è la Notte Bianca dei Licei Classici, iniziativa organizzata a livello nazionale a cui ha aderito anche il Manin di Cremona.

Racconta la dirigente scolastica, Maria Grazia Nolli: “Questa è una festa della bellezza, della cultura, che veicola però gioia, che veicola passione per l’antichità classica, ma in generale per la gioia di vivere anche, perché parliamo di Humanitas. Il concetto cardine dell’Humanitas è la dignità della vita umana e quindi anche dell’esperienza della vita. È una speranza, è una convinzione che noi dobbiamo assolutamente continuare a trasmettere ai nostri ragazzi, e che loro esprimono attraverso gli eventi che hanno organizzato per noi oggi.

I corridoi e le aule della scuola si animano in orari diversi da quelli delle lezioni, dalle 18 fino alle 22. Una serie di appuntamenti a tema organizzati dai ragazzi stessi, divisi in gruppi di lavoro insieme ai professori, Giazzi, Spotti, Zagni, Ghezzi, Braga.

Così la professoressa Barbara Zagni, docente di storia e filosofia: “Quest’anno il tema è il concetto di Humanitas che viene declinato in tanti aspetti diversi. In particolare il nostro tema riguarda gli eventi culturali presso il Piccolo Caffè Torriani e il treno per la memoria che abbiamo condiviso anche con la collega Ilaria Spotti”.

Protagonista l’Aula Magna, ma anche i corridoi, per momenti conviviali con buffet prima, per il teatro poi. Presente anche una delegazione dell’Associazione Ex alunni: una festa per il Manin.

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