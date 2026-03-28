Prima edizione di "Shopping in Corso", tra artigianato artistico e prodotti tipici

Una novità nel cuore di Cremona. Si tratta della prima edizione di “Shopping in Corso”, mercatino dedicato all’artigianato artistico, ai prodotti tipici e alle curiosità ospitato dallo storico Corso Garibaldi per tutto il fine settimana.

L’evento, organizzato da Maria Lombardi Eventi con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Cremona, si distingue per la partecipazione di alcuni negozi di Corso Garibaldi, che uscendo in strada con la propria merce integrano l’esposizione degli operatori con le proprie proposte di qualità. Una sinergia preziosa: le vetrine e i banchi creativi si fondono in un unico, vivace percorso.

“E la prima edizione di questo mercatino, che si chiama Shopping in Corso – spiega l’organizzatrice Maria Adelaide Lombardi di Maria Lombardi Eventi -. Nasce dall’idea di valorizzare Corso Garibaldi e vede una sinergia e una compartecipazione tra i negozianti in sede fissa, alcuni dei quali espongono all’esterno la loro merce, e alcune bancarelle dedicate all’artigianato e ai prodotti tipici. E’ un mercatino in cui si possono trovare tante specialità regionali: formaggi, dolci siciliani, eccetera. Questo è il primo appuntamento, ma ce ne saranno altri a inizio maggio. E poi riprenderemo a dicembre, con l’edizione dedicata al Natale”.

Per i visitatori è possibile passeggiare tra eccellenze del “fatto a mano” (come gioielli, accessori e borse), ma anche specialità enogastronomiche regionali (dal miele alla panetteria, passando per dolci e frutta e verdura) oltre a tante curiosità.

“Shopping in Corso” vede quindi una collaborazione stretta con il tessuto commerciale della via valorizzando così Corso Garibaldi e sarà replicato anche nel secondo appuntamento già in calendario per sabato 3 e domenica 4 maggio.

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