Vescovato: la firma di Michelangelo per la nuova hit di Blanco in duetto con Elisa

Parla cremonese ed è una nuova hit destinata al successo. Si intitola Ricordi il nuovo singolo di Blanco, in duetto con Elisa.

Due voci straordinarie che si fondono grazie al talento di Michelangelo, al secolo Michele Zocca. Il giovane produttore, originario di Vescovato e che rivendica con orgoglio le sue radici, collabora da anni con Blanco. Proprio lui ha scritto e coprodotto il brano, uscito nel fine settimana e già in vetta sulle piattaforme di streaming.

Ricordi arriva dopo i tre singoli che hanno anticipato il nuovo disco di Blanco: Piangere a 90, Maledetta rabbia e Anche a vent’anni si muore. Un percorso costruito passo dopo passo, in cui ogni canzone ha mostrato un’identità precisa.

Quello tra Blanco e Michelangelo è un sodalizio artistico che esiste fin dagli inizi della carriera del cantante. Insieme a Mahmood, i due hanno anche conquistato il Festival di Sanremo 2022 con il brano Brividi, segnando uno dei momenti più importanti della loro carriera.

© Riproduzione riservata