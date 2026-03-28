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Cronaca

Zona Giordano-Cadore invasa dalla puzza, le proteste dei residenti

di Giovanni Rossi

La presidente del comitato di quartiere, Barbara Dellanoce, sollecita il Comune: "I residenti sono stufi, non si può stare in giardino"

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Odori sgradevoli nella zona Giordano-Cadore a Cremona: a segnalarlo la presidente del Comitato di Quartiere, Barbara Dellanoce. “Spesso, soprattutto negli ultimi 20 giorni e soprattutto la sera, si scatena un fortissimo odore, veramente insopportabile” evidenzia.

“I residenti sono veramente stufi di non poter stare in giardino o di essere svegliati dall’odore nel cuore della notte. Le chat di gruppo riportano questo. Io ho scritto qualche settimana fa all’assessore Pasquali, che ha preso in carico la questione, ma ad oggi noi non sappiamo esattamente da dove arrivi questo odore e quali provvedimenti siano stati presi”.

Un problema che i residenti conoscono bene: a detta di molti, il lezzo in questa zona è presente da tempo, ma ora torna al centro del dibattito, a seguito appunto di un’intensificazione e di una segnalazione ancora in attesa di risposte.

“Sembra quasi un odore di fogna, pungente, che fa anche lacrimare gli occhi in alcune zone” conclude Dellanoce. “Io sono sempre fiduciosa e non intervengo mai per lamentarmi e basta, perché spero sempre, nella presa in carico delle difficoltà e delle problematiche, in una soluzione”.

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