Fondazione ambiente: grande partecipazione alla serata conviviale

Una serata intensa, partecipata e carica di significato ha riunito soci, volontari, sostenitori e rappresentanti delle istituzioni in occasione della tradizionale serata conviviale della Fondazione Ambiente. Un appuntamento che, anno dopo anno, si conferma non solo momento di incontro, ma vera espressione di una comunità viva, coesa e in costante crescita.

Ad aprire l’incontro è stato il saluto del presidente Fabio Bertusi, che ha accolto i presenti con parole di sincera gratitudine, sottolineando il valore della condivisione e del percorso comune.

“Questa serata rappresenta per noi un momento speciale: non solo per festeggiare un altro anno di impegno, ma per ritrovarci come comunità e guardare insieme al futuro che stiamo costruendo. Il 2025 ci ha visti protagonisti di progetti capaci di generare valore, tutela e consapevolezza ambientale nel nostro territorio. Un impegno che si è espresso, in particolare, nella messa a dimora di nuovi alberi, nei percorsi di educazione ambientale rivolti alle scuole e in iniziative che coniugano sostenibilità e inclusione sociale. Ma non ci vogliamo fermare qui: il 2026 ci attende con nuove sfide e opportunità che affronteremo con lo stesso spirito di crescita, apertura e innovazione che ci ha guidati finora”.

L’evento ha rappresentato l’occasione per raccontare un percorso che, in un tempo relativamente breve, ha saputo trasformare visione e impegno in progettualità concrete e continuative. Una crescita evidente, che oggi si traduce in una realtà sempre più strutturata, credibile e riconosciuta.

Se nei primi anni era la Fondazione a proporsi come interlocutore, costruendo con determinazione relazioni e collaborazioni, oggi il contesto è profondamente cambiato: sono sempre più numerosi gli enti, le istituzioni e le realtà del territorio che si rivolgono spontaneamente alla Fondazione per avviare percorsi condivisi, riconoscendo il valore dell’esperienza maturata e la qualità del lavoro svolto.

Negli ultimi anni, infatti, la Fondazione ha operato in modo diffuso e continuativo in numerosi comuni del territorio, consolidando una presenza capillare e significativa, capace di generare impatto reale sulle comunità locali.

Un risultato reso possibile da un impegno nato e cresciuto grazie al volontariato, che nel tempo ha saputo evolversi in una struttura organizzativa sempre più solida, partecipata ed efficace.

Lo sguardo è poi rivolto al futuro: il 2026 rappresenta un passaggio chiave per consolidare quanto costruito e aprire nuove traiettorie di sviluppo, all’insegna dell’innovazione, dell’apertura e della collaborazione.

Tra gli annunci più significativi, quello dell’imminente inaugurazione della nuova sede operativa nella città di Cremona, prevista nelle prossime settimane. Un passo strategico che conferma il percorso di crescita della Fondazione e rafforza ulteriormente la sua presenza sul territorio.

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