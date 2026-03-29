Irregolarità sul piano di evacuazione: chiuso temporaneamente il bar del bocciodromo

Chiuso temporaneamente il bar del bocciodromo nel piazzale Atleti Azzurri d’Italia. Il provvedimento risale a ieri sera, dopo alcune verifiche effettuate da Ats, ispettorato del lavoro, polizia locale e vigili del fuoco. La causa che ha portato alla cessazione dell’attività del locale sarebbe dovuta ad irregolarità legate alla documentazione del piano di emergenza ed evacuazione. Una volta risolto il problema, il bar potrà riaprire i battenti.

La sicurezza dei locali è al centro ormai da mesi di controlli straordinari effettuati in città e in tutta la provincia, anche in seguito ai fatti avvenuti a Crans-Montana. La tragedia che ha visto la morte di 41 persone e 115 feriti, in gran parte giovani e giovanissimi, ha indotto le autorità ad intensificare drasticamente i controlli nei locali pubblici, nelle discoteche e nei bar, con focus su sicurezza antincendio, vie di fuga e capienza. Le verifiche, coordinate dal prefetto, coinvolgono forze di polizia, vigili del fuoco e ispettorato del lavoro.

Anche a Cremona, le violazioni riscontrate su tutta una serie di norme che mettono a rischio la sicurezza degli utenti hanno portato a denunce e a chiusure di locali.

L’attenzione su questo tema è massima. Negli ultimi controlli è finito anche il bar del bocciodromo.

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