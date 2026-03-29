Profanano tomba e danno fuoco alle ossa: orrore al cimitero di Persichello

Una lapide fatta a pezzi, una tomba profanata, delle ossa bruciate: questo l’inquietante scenario che si sono trovati di fronte gli addetti del cimitero di Persichello, frazione di Persico Dosimo, quando, sabato mattina, sono arrivati ad aprire i cancelli.

Nella notte, agendo con il favore delle tenebre, un gruppo di persone, per ora senza nome né volto, si sono introdotti nel camposanto, per mettere in scena una sorta di rito macabro.

Dopo aver infranto la lapide, hanno scavato per recuperare i resti. Le ossa sono state poi ammassate in una carriola e date alle fiamme. Successivamente hanno preso il teschio, e hanno dato fuoco anche ad esso, in un altro punto del cimitero.

Il vice sindaco di Persico Dosimo, Enrica Guarneri, ha quindi contattato i Carabinieri di Cremona, che sono prontamente intervenuti sul posto, per i rilievi del caso. La tomba profanata apparteneva ad un’anziana signora, morta nel 1998, all’età di 94 anni. La famiglia della donna ha riferito ai militari di non aver mai ricevuto alcun tipo di minaccia, e di non sapersi spiegare il gesto.

Ora i Carabinieri hanno dato il via alle indagini acquisendo le immagini di tutte le telecamere presenti in zona, per cercare di ricostruire i movimenti dei vandali, di comprenderne il movente, e soprattutto di identificarli. Nel mentre il vice sindaco ha emesso un’ordinanza urgente di chiusura del camposanto, in attesa del ripristino della situazione.

Intanto in paese non si parla d’altro e i residenti sono rimasti molto turbati da quanto accaduto.

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