Rassegna musicale in Cattedrale: debutto con il Quartetto Doré

Con l’appuntamento di domenica 29 marzo, la Cattedrale di Cremona ha inaugurato ufficialmente la sua nuova Rassegna musicale per il 2026, quando in occasione dei momenti forti del calendario religioso, saranno proposti appuntamenti musicali che uniranno esecuzioni dal vivo e commento di immagini. Protagonista del debutto è stato il Quartetto Doré, che ha eseguito con profonda intensità le Ultime parole di Cristo sulla croce di Haydn, una delle pagine più toccanti dedicate alla Passione.

L’evento, introdotto da una guida all’ascolto, è stato arricchito dal commento iconografico di monsignor Gianluca Gaiardi, che ha illustrato opere d’arte in dialogo simbolico con le note del compositore viennese.

Questo primo successo apre la strada a un progetto ambizioso che, grazie alla collaborazione con la Fondazione Stauffer e il Conservatorio “Monteverdi”, accompagnerà le principali solennità dell’anno.

Il progetto nasce dal desiderio di offrire un percorso che integri musica del passato e del presente, alta e popolare, complessa e semplice: un modo per testimoniare come l’ispirazione religiosa possa esprimersi attraverso repertori molto diversi.

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