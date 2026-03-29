Stroncato da un malore mentre fa jogging: morto 38enne cremasco

Tragedia, questa mattina verso le 8 in piazza Premoli a Crema. Un uomo di 38 anni è deceduto dopo essere stato colpito da un malore che non gli ha lasciato scampo. Il 38enne, che abitava poco distante, era uscito per fare jogging, quando improvvisamente si è sentito male e si è accasciato al suolo.

Subito sono scattati i soccorsi. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 con un’ambulanza e un’auto medica, ma purtroppo per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Lascia la moglie e due figli piccoli. In piazza Premoli, dove la moglie della vittima è subito accorsa, sono arrivati anche i carabinieri.

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