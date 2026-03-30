Il Comune di Cremona interviene sulla gestione delle tariffe del forno crematorio, “un adeguamento normativo”, spiega l’assessore ai servizi cimiteriali Paolo Carletti.

“Con una delibera del novembre 2025 – chiarisce – oltre ad un determinato numero di salme, avevamo dato ad AEM la possibilità di applicare una scontistica in modo completamente libero. È però uscita una norma nazionale che vieta proprio questo: la scontistica non può essere più totalmente libera, ma deve rientrare in determinate fasce che il gestore può applicare”.

Al di là dell’aspetto regolamentare, Carletti sottolinea un dato significativo: il 2026 segna una netta inversione di tendenza rispetto all’anno precedente, con un aumento dell’attività.

“C’è un segno positivo – aggiunge – addirittura nel gennaio 2026 abbiamo un 25% in più rispetto al gennaio 2025. È la dimostrazione che il nostro forno lavora: gli addetti stanno facendo anche turni di notte per coprire le richieste”.

Un impegno che, secondo l’assessore, produce effetti sia sul servizio offerto alla città sia sul bilancio:

“Siamo del tutto performanti e questo ovviamente è un servizio che diamo alla cittadinanza, ma anche un respiro per le casse del Comune”.

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