L’aumento delle tariffe per l’utilizzo del Polo della Cremazione ha fatto perdere clientela e quindi introiti per Aem, che gestisce il servizio presso il cimitero di Cremona. E’ scritto nero su bianco nell’ultimo aggiornamento del Budget 2025 approvato dal Cda di via Persico, la terza variazione quest’anno, dopo quella dello scorso agosto che aveva già evidenziato un altro fronte negativo, gli incassi dei parcheggi nelle aree blu.

In quel caso, era stata la decisione del socio unico, il Comune, di ridurre le tariffe reintroducendo ad esempio le due ore gratuite nella pausa pranzo, a far diminuire la redditività dei parcheggi, prevedendo su tutto il 2025 un calo di 50mila euro.

Ora, è l’altro asset strategico a mostrare le crepe, dopo anni di risultati positivi. Proprio ad agosto, peraltro, erano stati previsti investimenti sull’impianto per 25mila euro.

“La riduzione delle tariffe della sosta insieme all’inserimento di due figure per potenziare l’attività di accertamento – si legge nel Budget approvato lo scorso 24 ottobre – e l’incremento delle tariffe sul Polo della Cremazione che ha determinato la perdita di clientela, contribuiscono a presuppore, almeno sul 2025, un risultato operativo negativo su servizi che fino al 2024 generavano un utile.

Inoltre, si legge ancora, “la gestione del patrimonio rimane sempre la più sofferente poiché sconta il peso degli immobili non strategici”. Ma su questo fronte dovrebbe essere in dirittura d’arrivo lo studio per la valorizzazione degli ex magazzini frigoriferi Cariplo di via dell’Annona commissionato al Politecnico. L’obiettivo è fare emergere le potenzialità insediative di quest’area a due passi dallo stadio e dal Polo tecnologico, per poi rivenderla alle migliori condizioni economiche.

Insomma si chiude un anno non semplice per il braccio operativo del Comune di Cremona, che prevede per il 2025 un risultato operativo negativo pari a 810 mila euro per i servizi propri e in concessione (appunto, Polo della cremazione e parcheggi) ma anche per quelli svolti in house ossia in affidamento diretto dal Comune, ad esempio manutenzioni stradali e verde: anche qui lo sbilancio tra costi ed entrate è di circa 20mila euro. A far tornare i conti sono gli strumenti finanziari, per cui l’annata dovrebbe chiudersi con il segno più davanti alla cifra di 1 milione e 800mila euro.

Tra le previsioni di investimenti che la società effettuerà nel corso di quest’anno c’è inoltre lo studio di Pre-Fattibilità per la rigenerazione e valorizzazione dell’area di Via Geromini attualmente sede degli Uffici Comunali e la nuova pavimentazione del parcheggio nell’area Lucchini (Via Mantova) per 85mila euro.

Segnali positivi per il 2026 sono l’entrata in servizio del parco fotovoltaico in via Postumia, e il forno crematorio per picccoli animali in via Brescia.

GB

© Riproduzione riservata