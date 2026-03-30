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Lucca, scontro tra pullman e auto: morto un uomo, ferita una donna

(Adnkronos) – Incidente questa mattina in provincia di Lucca tra un pullman e un’auto: un uomo è morto, una donna è rimasta ferita. Il tamponamento tra i due mezzi è avvenuto alle ore 8.41 in viale Europa, nella località di Lammari, nel comune di Capannori (Lucca). All’interno dell’auto è stato trovato un uomo di 61 anni in arresto cardiaco. Secondo le prime informazioni, il malore sarebbe probabilmente indipendente dall’impatto. I soccorritori intervenuti sul posto hanno effettuato tutte le manovre di rianimazione, ma non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. 

Nello scontro è rimasta ferita anche una donna, le cui generalità non sono ancora note, trasportata in codice rosso all’ospedale di Lucca. Le sue condizioni, secondo quanto appreso, non sarebbero gravi. 

Sul luogo dell’incidente sono intervenute due ambulanze e l’elisoccorso Pegaso 1, decollato da Firenze. In corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’accaduto. 

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