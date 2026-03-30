Passerella di Crotta d'Adda, quinto crollo: ennesima campata precipita nel fiume

Quinto crollo per la passerella di Crotta d’Adda, a un mese esatto dall’ultimo. A precipitare nel fiume, lunedì pomeriggio una delle ultime due campate che ancora erano ancorate al viadotto che collega Crotta a Maccastorna. Erano circa le 15.30 quando si è verificato l’episodio, a un mese esatto dal quarto crollo, che si era verificato il 1 marzo. I vigili del fuoco sono intervenuti per verificare la situazione e mettere nuovamente in sicurezza. Presenti anche i tecnici di Aipo e della Provincia di Cremona.

Della situazione è stata informata anche la Provincia di Cremona, nonché Aipo, che aveva commissionato i lavori per la realizzazione della passerella. Da tempo l’area sotto il ponte è completamente transennata e inaccessibile. Intanto già da un paio di settimane è pronto il progetto per lo smantellamento della struttura, ma ancora i lavori non sono partiti.

Un epilogo che non ha stupito: come il sindaco di Crotta, Sebastiano Baroni, ha riferito al Cittadino di Lodi, nei giorni scorsi, durante gli ultimi rilievi effettuati con gli ispettori della Procura di Lodi, i tecnici Aipo e tutto il gruppo interessato alla questione, si notava che quel pezzo di struttura si stava imbarcando. Ora non resta che capire quando prenderanno il via i lavori definitivi di smantellamento, e quali saranno i prossimi passaggi.

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