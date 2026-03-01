Cronaca
Un altro pezzo di passerella è crollato a Crotta d'Adda: è la quarta volta
Un altro crollo nel pomeriggio, attorno alle 17, di quello che rimane della passerella cicopedonale di Crotta, con intervento dei Vigili del Fuoco di Cremona. E’ il quarto pezzo di struttura che si stacca dopo quelli che hanno ceduto a metà febbraio.
Il manufatto si trova in alveo e, come dichiarato dal sindaco di Crotta Sebastiano Baroni, potrebbe rappresentare un pericolo se non verrà rimosso per tempo, nel momento in cui la corrente del fiume potrebbe trascinarlo a valle.
Intanto si attende il via libera di Aipo, che ha commissionato il lavoro, per procedere a qualla che sembra la soluzione più probabile, ossia il completo smantellamento di quanto ancora rimane agganciato al ponte che collega il cremonese coin il lodigiano.
