Passerella sull'Adda, dopo i crolli pronto il progetto per lo smantellamento

E’ finalmente pronto il progetto per lo smantellamento della passerella sull’Adda, tra Crotta e Maccastorna, che ha subito ben quattro crolli nel giro di due settimane. A realizzarlo è stata la stessa impresa che ha costruito la struttura, su indicazione di Aipo, che ha la competenza dell’opera.

Il progetto, il cui avvio è in attesa di autorizzazione definitiva da parte delle autorità competenti, prevede la rimozione partendo dalla parte caduta in alveo, che è quella più pericolosa in caso di aumento della corrente, che ne potrebbe trascinare via i pezzi.

Quattro sono stati gli episodi di cedimento della struttura, ultimo in ordine di tempo quello del 1 marzo, quando i Vigili del Fuoco erano dovuti intervenire per l’ennesima messa in sicurezza. Il primo si era invece verificato il 13 febbraio, mentre i lavori per la realizzazione del progetto – che fa parte della ciclovia VenTo – costati circa 4 milioni di euro, erano in fase di chiusura.

Ora tutta l’area è sotto sequestro da parte della magistratura di Lodi, che in merito ha aperto un fascicolo. Un atto dovuto, necessario ad eventuali accertamenti preliminari.

Imperativo, fa sapere Aipo, sarà lavorare “creando il minore disagio possibile e con la massima sicurezza”, sia per il fiume che per il ponte. Si tratterà comunque di un’operazione complessa. Nel mentre resta interdetta la navigazione in quel tratto di fiume.

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