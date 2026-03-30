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30 Mar 2026 Riaperto il bar del bocciodromo: irregolarità sanate
Cronaca

Riaperto il bar del bocciodromo: irregolarità sanate

di Sara Pizzorni

Il problema riguardava la documentazione del piano di emergenza ed evacuazione. Dopo la chiusura disposta sabato sera, il locale ha ripreso l'attività

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Ha già potuto già aprire i battenti, il bar del bocciodromo di piazzale Atleti Azzurri d’Italia, destinatario di un provvedimento di chiusura temporanea risalente a sabato sera in seguito ad alcune verifiche effettuate da Ats, ispettorato del lavoro, polizia locale e vigili del fuoco.

La causa che ha portato alla cessazione dell’attività del locale era dovuta ad irregolarità legate alla documentazione del piano di emergenza ed evacuazione. Una volta risolto il problema, il bar ha potuto riprendere la sua normale attività.

La sicurezza dei locali è al centro ormai da mesi di controlli straordinari effettuati in città e in tutta la provincia, anche in seguito ai fatti avvenuti a Crans-Montana. La tragedia che ha visto la morte di 41 persone e 115 feriti, in gran parte giovani e giovanissimi, ha indotto le autorità ad intensificare drasticamente i controlli nei locali pubblici, nelle discoteche e nei bar, con focus su sicurezza antincendio, vie di fuga e capienza. Le verifiche, coordinate dal prefetto, coinvolgono forze di polizia, vigili del fuoco e ispettorato del lavoro.

Anche a Cremona, le violazioni riscontrate su tutta una serie di norme che mettono a rischio la sicurezza degli utenti hanno portato a denunce e a chiusure di locali.

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