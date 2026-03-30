Scappa dai Carabinieri, con auto rubata e senza patente: folle inseguimento in città

Un normale controllo stradale si è trasformato, nella mattinata del 28 marzo, in un inseguimento ad alta velocità per le vie di Cremona. Protagonista della vicenda un pregiudicato di 32 anni che, alla vista dei Carabinieri della Sezione Radiomobile in via Trebbia, ha tentato una fuga disperata nel traffico cittadino.

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato intercettato e bloccato dopo una folle corsa nel traffico che ha messo a rischio l’incolumità di pedoni e automobilisti.

Vedendolo passare in auto i militari, che conoscevano bene l’uomo e sapevano della revoca della sua patente avvenuta lo scorso novembre, hanno effettuato un’inversione di marcia per fermarlo, ma lui ha pigiato il piede sull’acceleratore.

Ne è nato un inseguimento rocambolesco tra le vie limitrofe: il fuggiasco, in preda alla disperazione, ha inanellato una serie di manovre azzardate, sorpassi rischiosi e ha ignorato la luce rossa di un semaforo, sfrecciando a tutta velocità nel cuore della città. La fuga si è conclusa solo pochi minuti dopo, quando i Carabinieri sono riusciti a chiudere ogni via d’uscita in via della Luna, una strada senza sbocchi, bloccando definitivamente il veicolo.

Gli accertamenti scattati subito dopo il fermo hanno rivelato una situazione ancora più grave: l’auto su cui viaggiava il 32enne era stata rubata il giorno precedente. La proprietaria l’aveva lasciata in un’officina meccanica per alcune riparazioni. Il titolare, dopo averla parcheggiata nel piazzale esterno con le chiavi inserite per spostarla agevolmente, non l’aveva più ritrovata. Recuperata intatta, la vettura è stata restituita alla legittima proprietaria.

Per l’uomo, già sanzionato a gennaio per guida senza patente, la posizione si è fatta pesante. Al termine delle verifiche è scattata la denuncia alla Procura della Repubblica per resistenza a pubblico ufficiale, ricettazione e guida senza patente. Oltre alle conseguenze penali, il trentaduenne dovrà ora rispondere di numerose sanzioni amministrative per le violazioni al Codice della Strada commesse durante la folle corsa tra le vie della città.

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