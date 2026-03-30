Ubriaco al volante provoca incidente: denunciato 65enne

Ha provocato un incidente stradale mentre era alla guida in stato di ebbrezza. È quanto accaduto nella tarda serata di domenica 29 marzo, intorno alle 23.30, nel territorio comunale di Casalbuttano ed Uniti, dove un uomo di 65 anni è stato denunciato dai carabinieri.

Secondo una prima ricostruzione, il 65enne, mentre stava effettuando una manovra di sorpasso, è andato a scontrarsi contro un’altra vettura condotta da un giovane, che viaggiava nello stesso senso di marcia. L’impatto, fortunatamente, non ha avuto conseguenze per le persone coinvolte: entrambi i conducenti sono usciti illesi.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Pizzighettone, che hanno messo in sicurezza l’area e avviato i rilievi del caso. Durante i controlli, entrambi gli automobilisti sono stati sottoposti al test alcolemico.

Proprio dagli accertamenti è emerso che il 65enne si trovava al volante con un tasso alcolemico di circa 1,20 grammi per litro, ben oltre i limiti consentiti dalla legge. Per lui è quindi scattata la denuncia per guida in stato di ebbrezza, oltre al ritiro immediato della patente.

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