Ultime News

30 Mar 2026 Schianto sulla Giuseppina, ferita anche bimba di un anno
30 Mar 2026 Castelverde, la nuova scuola media non aprirà prima di settembre
30 Mar 2026 Chiara Pedroni: la danza come strumento di riscatto e narrazione per i diritti umani
30 Mar 2026 Il Durham show su CR1, la vittoria della Vanoli raccontata dai protagonisti
30 Mar 2026 Riaperto il bar del bocciodromo: irregolarità sanate
Cronaca

Ubriaco al volante provoca incidente: denunciato 65enne

Scontro tra due auto nella notte a Casalbuttano. L’uomo, risultato positivo all’alcoltest, ha causato l’incidente durante un sorpasso

Il luogo dell'incidente
Fill-1

Ha provocato un incidente stradale mentre era alla guida in stato di ebbrezza. È quanto accaduto nella tarda serata di domenica 29 marzo, intorno alle 23.30, nel territorio comunale di Casalbuttano ed Uniti, dove un uomo di 65 anni è stato denunciato dai carabinieri.

Secondo una prima ricostruzione, il 65enne, mentre stava effettuando una manovra di sorpasso, è andato a scontrarsi contro un’altra vettura condotta da un giovane, che viaggiava nello stesso senso di marcia. L’impatto, fortunatamente, non ha avuto conseguenze per le persone coinvolte: entrambi i conducenti sono usciti illesi.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Pizzighettone, che hanno messo in sicurezza l’area e avviato i rilievi del caso. Durante i controlli, entrambi gli automobilisti sono stati sottoposti al test alcolemico.

Proprio dagli accertamenti è emerso che il 65enne si trovava al volante con un tasso alcolemico di circa 1,20 grammi per litro, ben oltre i limiti consentiti dalla legge. Per lui è quindi scattata la denuncia per guida in stato di ebbrezza, oltre al ritiro immediato della patente.

© Riproduzione riservata
Tag
Caricamento prossimi articoli in corso...