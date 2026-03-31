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Cronaca

100 candeline per Andreina Stanga, volto e anima della pelletteria di corso Mazzini

di Giuliana Biagi

Nel 1952 contribuì, insieme ad altri commercianti, all'acquisto di palazzo Vidoni, attuale sede di Confcommercio Cremona

I festeggiamenti per Andreina Stanga
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Ha tagliato il traguardo dei 100 anni in una forma invidiabile Andreina Bonezzi Stanga, anima e volto della pelletteria di Corso Mazzini, che ha gestito insieme al marito Renzo e al figlio Franco e dove ha lavorato fino a non molto tempo fa,  più o meno quando il nipote Marco è divenuto a sua volta operativo.  Ed è stato proprio Marco a rendere pubblico l’anniversario, con un post su facebook in cui la signora sorride circondata dai famigliari nella sua casa, dove vive ancora indipendente.

“No, non è solo un compleanno”, scrive il nipote. “È una vita intera dedicata al lavoro, alle persone, al commercio.
Mia nonna oggi compie 100 anni. Una nonna incredibile, ma soprattutto una commerciante vera. Negli anni d’oro del commercio ha vissuto il negozio ogni giorno, con sacrificio, dignità e una forza che oggi è difficile anche solo immaginare.
Una vita nel negozio STANGA, a cui ha contribuito in modo concreto a farlo diventare ciò che è oggi”.

“Nel 1952 – ricorda – insieme ad altri commercianti, ha contribuito all’acquisto di Palazzo Vidoni, sede storica della rappresentanza del nostro mondo. Un pezzo di storia, la sua storia. Oggi celebriamo molto più di un traguardo, celebriamo un esempio”.

Andreina Stanga è stata insegnita dell’onorificenza di Cavaliere del lavoro; tra coloro che le hanno inviato gli auguri per un traguardo tanto significativo, anche il sindaco Andrea Virgilio.

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