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Bosnia-Italia, spareggio Mondiale senza goal line technology: il protocollo in caso di reti dubbie

(Adnkronos) – Uno spareggio Mondiale senza… tecnologia. Almeno, in parte. La finale playoff tra Bosnia e Italia di oggi, martedì 31 marzo, non prevede l’utilizzo della goal line technology. Il motivo? Semplice, anche banale: lo stadio di Zenica, teatro della partita, non è attrezzato per questa tipologia di supporto.  

L’arbitro Clement Turpin (designato per la sfida) scenderà dunque in campo senza il classico orologio al polso, per verificare la validità dei gol. E come si procederà? In caso di reti dubbie, il direttore di garà potrà avvalersi della goal line camera, la camera sulla linea di porta con cui il Var potrà ricontrollare le reti per decidere se assegnarle o meno. In Bosnia-Italia ci sarà quindi, regolarmente, il Var.  

 

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