Furto record di KitKat, 12 tonnellate di cioccolato scomparse: indagini ancora in corso

(Adnkronos) –

Resta un mistero

il furto del maxi carico di barrette KitKat scomparso durante un trasporto internazionale tra Italia e Polonia. La Nestlé, dopo alcune indiscrezioni sul ritorvamento del carico, afferma che le ricerche continuano. Il gruppo svizzero in una nota, infatti, “smentisce la notizia relativa al ritrovamento del carico dei KitKat” e continua “a collaborare con la polizia e tutti i nostri partner per rintracciare i KitKat scomparsi”.

Il gruppo, il 26 marzo scorso, aveva annunciato che un camion con a bordo 413.793 barrette di cioccolato del marchio Kitkat era stato rubato. Il carico, dal peso complessivo di circa 12 tonnellate, era partito dall’Italia centrale il tir avrebbe dovuto raggiungere diverse destinazioni europee, con un percorso di 1.250–1.350 km, e raggiungere la Polonia.

L’azienda, con sede a Vevey, in Svizzera, ha assicurato che non ci sono rischi per i consumatori e che la disponibilità del prodotto non sarà compromessa.

Dopo il furto la Nestlé ha evidenziato la potenziale immissione delle barrette mancanti in canali di vendita non ufficiali nei mercati europei. Tuttavia, l’azienda ha specificato che, in tal caso, tutti i prodotti sono rintracciabili mediante l’utilizzo del codice lotto univoco assegnato alle singole barrette.