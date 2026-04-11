Associazione Nazionale Carabinieri: inaugurato al cimitero il Monumento ai Caduti

Questa mattina, presso il Cimitero di Cremona, si è svolta la cerimonia di inaugurazione del Monumento ai Caduti realizzato dalla Sezione cremonese dell’Associazione Nazionale Carabinieri. Nel corso del solenne evento, al quale hanno preso parte le autorità provinciali civili e militari insieme al Labaro dell’Istituto del Nastro Azzurro e a quelli delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma, si sono susseguiti gli interventi del presidente della Sezione, Luogotenente Carica Speciale in congedo Giuseppantonio Pecorelli, e della progettista dell’opera, l’architetto Federica Fappani.

Il primo ha ricordato il valore della memoria, testimonianza dell’impegno costante riposto dai carabinieri nel corso del servizio, in talune tragiche circostanze anche al costo delle proprie vite, nell’osservanza del proprio motto “Nei secoli fedeli” ispirato ai massimi valori di democrazia ed affermazione della legalità e dei diritti fondamentali. La seconda, figlia di un carabiniere, ha spiegato i materiali e le tecniche costruttive impiegati per realizzare l’opera, illustrandone i diversi significati sottesi e il messaggio che il Monumento vuole veicolare, ovvero la solidità del patrimonio valoriale dell’Arma, rappresentato dalla scelta del marmo, e della centralità della figura del carabiniere e del suo operato nell’ambito delle comunità territoriali, sottolineata dalla Fiamma posta al centro di una cornice aperta, attraversata dall’aria, che vuole rendere l’idea dell’interazione costante tra cittadini ed Istituzione.

Dopo lo scoprimento del manufatto a cura delle Socie Benemerite dell’Associazione Nazionale Carabinieri, sono stati resi gli Onori militari ai Caduti da parte di un Picchetto d’Onore con la deposizione delle corone dell’alloro della Sezione ANC di Cremona e del Comando Provinciale Carabinieri. Prima del termine, il 1° Cappellano Capo Lorenzo Cottali ha impartito la benedizione al Monumento e ai presenti, lasciando la chiusa solenne della cerimonia alla lettura della Preghiera del Carabiniere.

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