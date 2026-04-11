Ancora vandali in azione in centro: imbrattata via Manzoni

Via Manzoni vandalizzata: nella notte il centro della carreggiata è stato imbrattato con scritte bianche con riferimenti deliranti all’uso della tecnologia, come i cellulari e l’intelligenza artificiale. Una zona, quella di via Manzoni, che sorge in pieno centro cittadino, preso di mira già da qualche tempo da chi si diverte a deturpare strade, muri, edifici pubblici e proprietà private.

Sul tema, Marco Olzi, capogruppo di Fratelli d’Italia, ha presentato un’interrogazione orale.

“Premesso che numerosi cittadini e residenti della zona hanno segnalato negli ultimi mesi una situazione di crescente degrado urbano lungo la strada”, scrive Olzi, “viene evidenziata la presenza di scritte e imbrattamenti su muri, saracinesche e arredi urbani. Alcuni edifici colpiti risultano recentemente ristrutturati o oggetto di riqualificazione, con conseguente aggravio del danno per i proprietari e per l’immagine complessiva dell’area. Le segnalazioni indicano inoltre che il fenomeno, inizialmente circoscritto alle superfici murarie, si sarebbe esteso anche all’asfalto della carreggiata, dove sono comparse ulteriori scritte e segni di vernice. Una situazione che contribuisce ad aumentare il senso di incuria percepito dai residenti e a generare danni economici e materiali”.

“Il protrarsi degli episodi”, si legge, “rischia di compromettere gli interventi di riqualificazione urbana realizzati negli ultimi anni, incidendo negativamente sul decoro della zona. Si ricorda inoltre che il mantenimento del decoro urbano rappresenta un dovere dell’Amministrazione comunale e un elemento centrale per la qualità della vita dei cittadini, rendendo necessari interventi tempestivi sia per la rimozione degli imbrattamenti sia per la prevenzione di nuovi episodi“.

Olzi chiede quindi al Comune se sia a conoscenza della situazione di degrado e degli imbrattamenti segnalati; se siano già stati effettuati verifiche o sopralluoghi in seguito alle segnalazioni e quali interventi si intendano attivare per la rimozione delle scritte su muri, facciate, asfalto e per contrastare il ripetersi del fenomeno.

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