Al via la sistemazione dei marciapiedi in vari quartieri cittadini

Sono iniziati in questi giorni i lavori di sistemazione dei marciapiedi in diversi quartieri della città. Gli interventi, che consistono soprattutto nella fresatura (rimozione degli strati di asfalto o cemento degradati) e nel rifacimento del tappeto di usura, interessano le vie Mantova, Novati, Piave, Larga – angolo via Altobello Melone (abbattimento di barriera architettonica), Borghetto, Trebbia, Ippocastani, Tofane, Gaspare Pedone, G. Bonomelli, Dante, Castelleone, Dosso, del Giordano, Angelo Massarotti, Mincio – angolo via Mella, Cattaro, Argine Panizza. viale Cambonino e viale Trento Trieste.

Questi interventi mirano a riqualificare i tratti dei marciapiedi più ammalorati che sono stati individuati dai tecnici comunali e di Aem S.p.A., nonché segnalati dai cittadini e dai Comitati di Quartiere. Complessivamente i lavori interessano circa 3000 metri quadrati di marciapiedi e termineranno, salvo imprevisti legati alle condizioni meteorologiche, entro 15 giorni dalla data di inizio.

“I lavori di riqualificazione di alcuni marciapiedi – dichiara l’assessore Luca Zanacchi – erano stati comunicati nell’ambito del piano asfaltature. Si tratta di manutenzioni importanti e attese da molti cittadini. Dopo questi interventi, ne inizieranno altri, sempre sui marciapiedi, che saranno più invasivi in quanto verranno completamente rifatti il massetto ( strato cementizio fondamentale per livellare e preparare il sottofondo prima della posa del pavimento finale) e la struttura”.

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