"Il tempo dell'infanzia... e oltre": ad aprile i primi appuntamenti della rassegna

Entra nel vivo la quarta edizione de “Il Tempo dell’Infanzia… e oltre”, la rassegna promossa dall’Assessorato all’Istruzione del Comune di Cremona che nei mesi di aprile e maggio propone incontri, laboratori e occasioni di confronto dedicate a bambine, bambini, adolescenti e alla comunità educante.

In aprile inizia infatti il percorso con alcuni tra gli appuntamenti più attesi, che porteranno a Cremona autorevoli voci del panorama giornalistico, pedagogico e psicologico nazionale, insieme a un ricco calendario di iniziative diffuse nei luoghi culturali della città.

Primo appuntamento giovedì 9 aprile, alle ore 17, al Teatro Monteverdi con “Indovina chi viene a cena a Cremona“, incontro con la giornalista Sabrina Giannini, volto noto dell’approfondimento televisivo, che guiderà il pubblico in una riflessione sui temi dell’alimentazione, dell’ambiente e della salute, con uno sguardo attento alle nuove generazioni (prenotazioni al link).

Martedì 14 aprile (alle ore 17) sarà la volta di “Essere bambini oggi“, dialogo tra Alberto Pellai e Silvia Iaccarino, tra i più autorevoli esperti in ambito psicologico ed educativo. Un confronto dedicato alle sfide del crescere nel terzo millennio, tra fragilità, risorse e nuovi bisogni evolutivi, rivolto a genitori, insegnanti ed educatori (prenotazioni al link).

Sempre in aprile, sabato 18, alle ore 15:30, “Orientarsi al buio”, un approfondimento di grande attualità sul tema del cyberbullismo, promosso dal Comitato Genitori dell’Istituto Comprensivo Cremona 2, con Cinzia Cavalli, Daniela Trentin e l’ispettore Shara Bondi: un’occasione di informazione e prevenzione rivolta a famiglie e docenti (ingresso libero).

Il tema dell’adolescenza sarà al centro dell’incontro “Chiamami adulto” con Matteo Lancini, in programma martedì 21 aprile, alle ore 17. Psicologo e psicoterapeuta, Lancini offrirà strumenti per comprendere il mondo emotivo degli adolescenti e per costruire con loro relazioni educative significative, in un tempo segnato da profondi cambiamenti sociali e culturali (prenotazioni al link).

Accanto agli incontri formativi, aprile propone un ricco calendario di attività per bambine, bambini e famiglie. Alla Piccola Biblioteca sono in programma letture e laboratori: “Rosa o blu? Sceglilo tu!” (15 aprile), dedicato al superamento degli stereotipi di genere, e Dal Bosco del Gruffalò alla foresta dei numeri (18 aprile).

Il Museo di Storia Naturale ospiterà laboratori creativi e scientifici: dall’attività legata alla mostra Laboratorio del cotto (8 aprile) ai Piccoli mineralogisti (11 aprile), fino al laboratorio di realizzazione della carta con trucioli di abete rosso (18 aprile).

Al Museo Archeologico San Lorenzo tornano i laboratori di tessitura Penelope e le altre (17 aprile) e, per gli studenti fino alla secondaria di secondo grado, la possibilità di visitare virtualmente la domus del Ninfeo attraverso il visore Oculus.

Nell’ambito del progetto A piedi nudi nel Parco – festival urbano realizzato grazie all’iniziativa Il Giardino dei Sogni e Giovani in Centro – non mancheranno le proposte teatrali ai Bastioni di Porta Mosa:

11 aprile – La Fiaba dei 3 bauli (Compagnia Teatro Daccapo)

18 aprile – Mago per svago (L’Abile Teatro)

19 aprile – I racconti delle città invisibili (Compagnia Controsenso Teatro)

26 aprile – Tra cielo e terra (Il Carrozzone degli Artisti)

Sempre in ambito teatrale, da segnalare lo spettacolo Nati con la camicia (Compagnia Emmeci) in programma il 12 aprile al Teatro Monteverdi. Per bambini e famiglie che desiderano conoscere meglio il nostro fiume Po, sabato 18 aprile il Settore Area Vasta organizza una crociera con la Motonave Mattei.

Con questo intenso calendario di appuntamenti, con il mese di aprile si inaugura un percorso che intende mettere al centro il benessere delle nuove generazioni, rafforzando il dialogo tra scuola, famiglie, istituzioni e territorio. Il programma completo è disponibile sul sito del progetto https://iltemporitrovato.comune.cremona.it

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