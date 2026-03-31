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Cronaca

Lite dal barbiere, cliente aggredito con le forbici: ferito e portato d'urgenza in ospedale

di Laura Bosio

Tutto è scaturito a causa di una discussione. I toni si sono accesi finché uno dei dipendenti presenti ha colpito ripetutamente il cliente con le lame

L'intervento della Polizia in via Palestro
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Caos e violenza in via Palestro a Cremona, dove un ragazzo di venticinque anni è stato aggredito all’interno di un negozio di barbiere.

Tutto è scaturito a causa di una discussione tra cliente e professionista.

I toni si sono fatti sempre più accesi, finché uno dei dipendenti presenti, brandendo delle forbici, ha colpito ripetutamente il cliente.

Sul posto sono intervenute diverse pattuglie della questura di Cremona, oltre ai soccorritori del 118.

Il ferito è stato trasportato in codice di media gravità all’ospedale Maggiore di Cremona, con diverse ferite da arma da taglio. Non è in pericolo di vita.

L’aggressore è invece stato portato in questura per essere interrogato.

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