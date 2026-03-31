Marcella Buonfantino eletta alla presidenza di Federalberghi Confcommercio

Si è riunita oggi a Cremona, presso la sede di ConfCom in Palazzo Vidoni, l’assemblea provinciale di Federalberghi Cremona per il rinnovo delle cariche associative.

Marcella Buonfantino è stata eletta presidente, raccogliendo il mandato di guidare l’associazione in una fase di profonda trasformazione del settore ricettivo locale.

Il nuovo direttivo è composto inoltre da Zelindo Madesani, vice presidente con delega territoriale al Casalasco; Paolo Marino, vice presidente con delega territoriale al Cremasco; Luigi Lacchini, consigliere con delega territoriale alle strutture alberghiere di Cremona; Irene Stella Rita Magri, consigliera con delega territoriale alle strutture ricettive extra-alberghiere di Cremona; Paola Fumagalli, consigliera; Emanuela Bodini, consigliera; Francesca Bottini, consigliera.

Nel delineare le priorità del nuovo mandato, la presidente Buonfantino ha dichiarato: “Proseguiremo nel percorso di dialogo con le amministrazioni di tutto il territorio provinciale, rafforzando allo stesso tempo il confronto con gli operatori. Vogliamo coinvolgere sempre di più anche il comparto extraricettivo, affinché possa entrare pienamente nel sistema associativo. Lavoreremo inoltre allo sviluppo di percorsi di formazione dedicati, con l’obiettivo di accrescere le competenze del personale delle nostre strutture. La nostra visione è chiara: non solo Cremona, ma anche Crema e Casalmaggiore, in un’ottica realmente provinciale”.

Federalberghi Cremona aderisce a ConfCom-Confcommercio Provincia di Cremona e rappresenta le imprese del settore alberghiero ed extra-alberghiero del territorio.

I dati più recenti, elaborati su base regionale e aggiornati a settembre 2025, fotografano un comparto in crescita: 644 strutture ricettive attive in provincia – il 13% in più rispetto al 2024 -per 5.729 posti letto e un fatturato complessivo che supera i 27 milioni di euro. Gli oltre 1.250 dipendenti del settore rappresentano il 6% dei lavoratori del terziario cremonese cui si applica il CCNL Federalberghi-Confcommercio.

Spiega Stefano Anceschi, direttore generale di ConfCom provincia di Cremona: “L’attività ricettiva è un settore strategico per il terziario cremonese. La crescita è trainata dall’extra-alberghiero – in particolare dalle case e alloggi privati, +16,6% – ed è più intensa nel numero di strutture che nella capacità. È un segnale da interpretare: aumenta l’accoglienza diffusa, ma diventa decisivo accompagnare gli operatori verso qualità, trasparenza e servizi.

Per questo da oltre un anno abbiamo la sezione Federalberghi Extra: per dare supporto concreto anche alle imprese a conduzione privata e rafforzare l’attrattività del territorio”.

“Come presidente di Confcommercio – dichiara Andrea Badioni – auguro a Marcella Buonfantino e all’intero nuovo direttivo un sincero in bocca al lupo. Lavoriamo da anni insieme a Federalberghi e siamo convinti che una collaborazione ancora più stretta sia la strada giusta per valorizzare il nostro territorio e dare slancio all’economia locale”.

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