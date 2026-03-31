Padania Acque: l'assemblea approva il nuovo Statuto (senza polemiche)

Via libera praticamente all’unanimità al nuovo Statuto di Padania Acque, la società dell’idrico partecipata dai Comuni cremonesi e dalla Provincia. Il risultato è giunto al termine dell’assemblea straordinaria convocata nel pomeriggio in Fiera e non era per nulla scontato, visto che la volta precedente il voto era saltato per una raffica di astensioni. Stavolta il testo è stato approvato senza polemiche, alla presenza dell’84,39% del capitale sociale.

In seduta ordinaria, è stato approvato il nuovo Regolamento per il funzionamento dell’organo assembleare, che disciplina nel dettaglio le procedure di nomina degli organi societari e del Comitato Consultivo.

Dunque entra in vigore il limite di tre mandati per i due organi elettivi, cioè il consiglio di amministrazione e il Collegio sindacale. Sarà proprio quest’ultimo il primo ad essere rinnovato, cosa che avverrà in un’assemblea già fissata per il 20 maggio. Sarà anche l’occasione per mettere alla prova un’altra novità inserita nello statuto, ossia la possibilità per i soci di presentare liste contrapposte, a differenza di quanto avvenuto finora. Questo dovrebbe garantire la rappresentatività negli organi anche per le minoranze.

L’assenza di regole per la presentazione delle candidature aveva creato non poche frizioni tra i soci in precedenti assemblee, l’ultima propro quella dello scorso anno in cui non si era potuto procedere al rinnovo del collegio sindacale per la mancata condivisione dei candidati.

© Riproduzione riservata