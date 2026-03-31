Pasqua e Pasquetta: Museo Civico Ala Ponzone e Museo Archeologico aperti al pubblico

Nei giorni di Pasqua e Pasquetta, domenica 5 e lunedì 6 aprile, il Museo Civico “Ala Ponzone” e il Museo Archeologico San Lorenzo saranno aperti al pubblico per consentire alle persone di approfittare delle vacanze pasquali non solo per ammirare il patrimonio artistico che custodiscono, ma anche per scoprire le mostre in corso nelle due sedi museali.

Al Museo Archeologico è infatti possibile visitare la mostra Maria Chiara Toni – Il giardino privato, curata da Vladimiro Elvieri e Donatella Migliore, che vede esposte 42 opere di questa artista, prematuramente scomparsa, mettendone in luce il tocco introspettivo che suscita sorpresa per la forza dell’analisi. Lunedì 6 aprile, alle ore 17:00, il finissage della mostra riserverà ai presenti un momento musicale a cura di Luciana Elizondo (voce e viola da gamba) e Lorenzo Colace (chitarra).

Al Museo Civico “Ala Ponzone”, anch’esso aperto nel ponte pasquale, domenica 5 aprile si potrà invece visitare, con ingresso ridotto a 8 euro, la mostra Omaggio a Rembrandt. Olandesi a Cremona, nata da un proficuo scambio tra il Museo Civico e il Rijksmuseum di Amsterdam, che attualmente ospita Scherzo di ortaggi (L’ortolano) di Giuseppe Arcimboldi per la mostra Changing Bodies. Ovid’s Metamorphoses and the arts e ha concesso in prestito lo splendido busto di uomo in abito orientale di Rembrandt.

Attorno a questa bellissima tavola, che ben rappresenta la pittura olandese del Seicento e la straordinaria lezione del maestro di Leida, sono esposte quaranta opere, alcune delle quali restaurate per l’occasione, provenienti da un consistente nucleo di dipinti conservati al Museo Civico, soprattutto dal Legato Giuseppe Sigismondo Ala Ponzone, e da collezionisti privati che hanno generosamente concesso le opere di loro proprietà. L’ingresso alla mostra con biglietto ridotto a 8 euro è previsto anche per domenica 3 maggio e domenica 7 giugno.

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