Cronaca
Segalini rieletto alla presidenza della Canottieri Bissolati: è il quarto mandato
Molte conferme anche nel resto del direttivo, tra cui Fabio Fedeli per il settore nuoto e Giorgio Salami per la canoa
Maurilio Segalini rieletto per il quarto mandato consecutivo alla guida della Canottieri Bissolati. E’ l’esito delle votazioni nell’assemblea dei soci che si è svolta nell’ultimo fine settimana. Questa la composizione del Direttivo:
Area Amministrativa: Andreani Roberto, Balconi Marco, Rizzi Filippo
Settori Sportivi: Bocce: Miglioli Oscar Davide; Canoa: Salami Giorgio; Canottaggio: Moglia Filippo; Nuoto e Pallanuoto: Fedeli Fabio; Tennis: Subelli Matteo; Amatoriale: Pajerini Moreno, Viola Maria Chiara.
Il bilancio consuntivo è stato approvato con ampia maggioranza, registrando 326 voti favorevoli e un solo astenuto, a conferma della fiducia dei soci nella gestione dell’Associazione.
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