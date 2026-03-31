Si è dimesso Marco Peretti, Aem di nuovo senza direttore generale

LoA nemmeno 4 mesi dall’insediamento, si è dimesso il direttore generale di Aem, Marco Peretti, ingegnere, in carica dal 7 gennaio 2026. Peretti, di origini milanesi, proveniva dalla AGEC, azienda speciale multiutility del Comune di Verona. Il suo profilo aveva convinto il Consiglio di Amministrazione di Aem e il socio unico, il Comune di Cremona, per l’alto profilo curriculare e per l’esperienza maturata affine alle attività di AEM. Alla base delle dimissioni vi sarebbero motivi personali.

Prima dell’arrivo di Peretti, era stata l’ingegnere Annalisa Bonini ad assumere l’incarico ad interim; a sua volta era subentrata a Marco Pagliarini, storico dirigente dei Lavori Pubblici in Comune (fino al 2020) e poi rimasto in Aem fino all’estate 2024, un incarico che aveva coinciso con il periodo di rilancio dell’azienda dopo la crisi che l’aveva coinvolta qualche tempo prima.

“L’ingegner Peretti si trovava ancora nel periodo di prova e la scelta è legata a motivazioni strettamente personali”, afferma Tommaso Coppola, presidente di Aem. Per noi è stata una notizia spiacevole, considerando la qualità del professionista individuato e gli ottimi risultati che aveva già contribuito a raggiungere insieme al team”.

Circa i prossimi passi, “il CdA oggi si è limitato a formalizzare la presa d’atto e a comunicare la decisione al socio e al pubblico. Le valutazioni sulle decisioni da adottare arriveranno nel prossimo CdA. L’iter non è ancora stato definito: sarà oggetto della prossima riunione”, aggiunge Coppola.

All’ordine del giorno dell’assemblea di Aem, anche l’approvazione del budget. “Ricordiamo che AEM svolge numerosi servizi per il Comune di Cremona che, per loro natura, chiudono in pareggio e non generano utile. I margini arrivano dalle attività a conto proprio: cremazione, parcheggi, gestione immobiliare e attività finanziarie.

Il budget approvato chiude in utile, confermando un esercizio 2025 sano, capace di continuare a fornire dividendi utili alle politiche finanziarie del Comune”.

Le dimissioni dell’Ing. Peretti segnano un passaggio imprevisto nella governance di AEM, ma la società ribadisce stabilità economica e operativa. Nei prossimi giorni il CdA definirà i prossimi passi per la guida futura dell’azienda.

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