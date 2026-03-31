Grande soddisfazione per la scuola dell’infanzia comunale Agazzi che, nell’ambito del progetto Un quartiere a misura di bambino, ha ottenuto il secondo posto aggiudicandosi un premio in denaro di 1.000 euro. Nei giorni scorsi si è infatti svolta la cerimonia di premiazione del Bando Ambiente e Territorio – Umberto Chiarini, promosso dall’Associazione Persona-Ambiente per l’anno scolastico 2025-2026. Un appuntamento che punta a riconoscere l’impegno delle scuole nella promozione della sostenibilità e nella valorizzazione delle comunità locali.

“Il progetto della scuola Agazzi – sottolinea l’Assessora all’istruzione Roberta Mozzi – ha rappresentato un’importante occasione di crescita e partecipazione attiva per i bambini, che hanno potuto esprimere idee, desideri e proposte e del gruppo dei genitori che ha partecipato alla realizzazione del manifesto pedagogico per immaginare e costruire un quartiere più accogliente, sicuro e attento ai bisogni.

Un’esperienza formativa significativa che ha messo al centro la creatività, il senso civico e il lavoro di squadra. Un sentito ringraziamento va a tutti i bambini che hanno partecipato con entusiasmo e impegno, ai genitori che hanno sostenuto l’iniziativa e alle insegnanti: oltre alla coordinatrice Monica Iezzone, le maestre Mara Edoardina Agazzi, Ilaria Bedani, Giuseppina Cattivelli, Clara Giussani, Julika Mecozzi e Laura Pezzoni, sempre attente e propositive nel guidare e accompagnare i piccoli in questo percorso progettuale di alto valore formativo. Sicuramente da sottolineare l’apporto dei genitori, che ha stimolato con entusiasmo un dialogo costruttivo non solo con il team delle maestre per perfezionare il progetto, ma anche con l’Amministrazione per gli sviluppi futuri della scuola e del contesto di quartiere in cui è inserita”.

Monica Iezzone, coordinatrice della scuola Agazzi, ha aggiunto: “Siamo davvero soddisfatti del risultato raggiunto dai nostri bambini. Partecipare a un bando così stimolante ci ha permesso non solo di valorizzare la creatività dei nostri alunni, ma anche di confrontarci con altre realtà delle zone Mantova, Parma e Reggio Emilia. È stato emozionante vedere quanto entusiasmo e impegno i bambini mettono sempre nelle loro proposte. Questo premio ci incoraggia a proseguire su questa strada, continuando a promuovere iniziative che mettano i più piccoli al centro della comunità”.

Un grazie speciale va all’Associazione Persona-Ambiente per aver offerto questa preziosa opportunità, promuovendo un progetto capace di valorizzare la voce dei più piccoli e di stimolare una riflessione concreta sul futuro dei nostri quartieri. La motivazione del premio recita: “Il progetto intende promuovere nei bambini e nelle bambine la conoscenza e la cura dell’ambiente di vita, sviluppando senso di appartenenza, rispetto e responsabilità verso il territorio. La missione è quella di un quartiere come spazio educativo diffuso, in cui ogni attore sociale può contribuire al benessere comune.”

Questo risultato rappresenta non solo un riconoscimento importante, ma anche uno stimolo a continuare a investire in percorsi educativi che mettano i bambini al centro come protagonisti attivi della comunità.

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