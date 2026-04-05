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Cronaca

A 24minuti” spazio alle nuove frontiere dell'oncologia

Stasera (domenica) a “24minuti”, lo spazio di approfondimento del weekend di CR1 (ch.19) condotto da Simone Bacchetta, in onda sabato e domenica alle 19:30, si parlerà delle nuove frontiere dell’oncologia, di dove si sta concentrando la ricerca, dei farmaci mirati, delle terapie geniche e della medicina di precisione.

Ospite della trasmissione l’oncologo di fama mondiale professor Giuseppe Curigliano, direttore della divisione di Sviluppo nuovi farmaci per terapie Innovative dell’Istituto Europeo di Oncologia e presidente eletto ESMO per il biennio 2027-2028.

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