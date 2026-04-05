Il Comune ha ufficialmente consegnato le chiavi ai nuovi gestori della palestra del quartiere San Felice. A spiegare i dettagli dell’operazione è l’assessore allo Sport Luca Zanacchi. “Il bando era in linea con le nuove normative – spiega Zanacchi – e ha portato all’individuazione dei soggetti che si occuperanno della gestione del centro sportivo di San Felice. Parliamo di uno spazio articolato, suddiviso in tre lotti: la palestra grande, il campo da calcio e la palestrina situata al primo piano sopra il centro civico”.

La palestra principale è stata affidata a un’associazione sportiva specializzata in scherma, mentre un’associazione legata al mondo del calcio si è aggiudicata sia il campo da calcio sia la palestra più piccola. “Ora – aggiunge l’assessore – abbiamo formalizzato la consegna delle chiavi alle due realtà che si sono aggiudicate il bando. Ora potranno avviare la programmazione delle attività e organizzare l’utilizzo degli spazi”.

L’attenzione è già puntata anche sulla dimensione sociale e comunitaria. “Sappiamo – conferma Zanacchi – che ci sono stati contatti tra il comitato di quartiere e il CSI per trasferire alcune attività proprio nella palestrina, in collaborazione con il nuovo gestore. È un passaggio importante: significa utilizzare in modo pieno e condiviso questi spazi, integrando le attività del quartiere con la nuova gestione sportiva”.

La consegna delle chiavi segna quindi l’avvio di una nuova fase per gli impianti del quartiere, da tempo al centro dell’attenzione per la necessità di una gestione stabile e qualificata. “Per noi – conclude Zanacchi – è un risultato significativo. Restituiamo al quartiere strutture funzionanti e pronte a ospitare attività di qualità, con una prospettiva chiara di crescita e valorizzazione”.

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