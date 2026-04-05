Pasqua di Rinascita: Il Lions Club Cremona Europea in visita alla Comunità San Francesco

Il Lions Club Cremona Europea ha rinnovato il proprio impegno a favore della Comunità San Francesco di Marzalengo, con una visita e la consegna delle uova di cioccolato a Suor Virginia: una testimonianza di vicinanza per le madri e i bambini che, all’interno della struttura, sono impegnati nel coraggioso percorso di ricostruire il proprio domani.

L’incontro ha permesso di riscoprire verità semplici ma fondamentali, come la potenza del dono, ma anche il valore della Comunità di Marzalengo, una casa autentica, un luogo dove chi è in difficoltà trova non solo accoglienza, ma la forza necessaria per rialzarsi.

La Comunità San Francesco rappresenta un vero e proprio faro di speranza, capace di irradiare pace e benevolenza su tutto il territorio cremonese. Diego Sossi, Laura Rubagotti, Clelia Salimbeni, Cristina Somenzi e Carmine Scotti, insieme a tutto il Lions Club Cremona Europea, hanno voluto esprimere un ringraziamento colmo di gratitudine a chi opera quotidianamente nel silenzio, proteggendo la fragilità e coltivando il futuro. In questa sinergia tra chi dona e chi accoglie, si compie il vero miracolo della Pasqua: la rinascita di una comunità che non lascia indietro nessuno.

© Riproduzione riservata