Prima Pasqua da Papa per Leone XIV, l’omelia: “No all’indifferenza alla morte”

(Adnkronos) – Prima Pasqua da Papa per Leone XIV, che oggi ha celebrato la messa in Piazza San Pietro e impartito la benedizione Urbi et Orbi dalla Loggia Centrale della Basilica. Al termine della benedizione, il Pontefice ha concesso l’indulgenza plenaria ai 50mila fedeli che hanno seguito la celebrazione. Poi il bagno di folla in papamobile tra i pellegrini giunti a San Pietro.

“Ci stiamo abituando alla violenza, ci rassegniamo ad essa e diventiamo indifferenti. Indifferenti alla morte di migliaia di persone. Indifferenti alle ricadute di odio e divisione che i conflitti seminano. Indifferenti alle conseguenze economiche e sociali che essi producono e che pure tutti avvertiamo”, il grido di dolore del Papa, che non cita le zone di conflitto.

“C’è una sempre più marcata ‘globalizzazione dell’indifferenza’, per richiamare un’espressione cara a Papa Francesco, – ha poi osservato Leone ricordando il predecessore – che un anno fa da questa loggia rivolgeva al mondo le sue ultime parole, ricordandoci: ‘Quanta volontà di morte vediamo ogni giorno nei tanti conflitti che interessano diverse parti del mondo!’ La croce di Cristo ci ricorda sempre la sofferenza e il dolore che circondano la morte e lo strazio che essa comporta”.

“È vero – ha detto ancora Leone – chemolte volte sembra che Dio non esista: vediamo ingiustizie, cattiverie, indifferenze e crudeltà che non diminuiscono. Però è altrettanto certo che nel mezzo dell’oscurità comincia sempre a sbocciare qualcosa di nuovo”, ha aggiunto.

E ancora: “Convertiamoci alla pace di Cristo! Facciamo udire il grido di pace che sgorga dal cuore! Per questo – annuncia quindi il Pontefice -, invito tutti a unirsi a me nella veglia di preghiera per la pace che celebreremo qui in Basilica di san Pietro il prossimo sabato, 11 aprile”.

“In questo giorno di festa,- ha poi ammonito – abbandoniamo ogni volontà di contesa, di dominio e di potere, e imploriamo il Signore che doni la sua pace al mondo funestato dalle guerre e segnato dall’odio e dall’indifferenza che ci fanno sentire impotenti di fronte al male. Al Signore raccomandiamo tutti i cuori che soffrono e attendono la vera pace che solo Lui può dare. Affidiamoci a Lui e apriamogli il nostro cuore! Solo Lui fa nuove tutte le cose”.