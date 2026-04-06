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Atp Montecarlo, Cobolli al secondo turno e Arnaldi eliminato

(Adnkronos) – Flavio Cobolli al secondo turno dell’Atp Masters 1000 di Montecarlo. Il romano, testa di serie numero 10, al primo turno oggi lunedì 6 aprile supera l’argentino Francisco Comesana, proveniente dalle qualificazioni, con il punteggio di 7-5, 2-6, 6-3 in 2h30′. Cobolli incontrerà il belga Alexander Blockx. Finisce invece l’avventura di Matteo Arnaldi: entrato nel tabellone principale come lucky loser, cede al qualificato cileno Cristian Garin che si impone per 6-2, 6-4. 

Nei match di giornata, cade solo una testa di serie. Il russo Karen Khachanov, numero 12 del tabellone, viene battuto dal francese Arthur Rinderknech che vince con il punteggio di 7-5, 6-2. Avanzano il ceco Jiri Lehecka (numero 11), il russo Andrei Rublev (numero 13), l’argentino Francisco Cerundolo (numero 16) e il baby fenomeno brasiliano Joao Fonseca. 

Domani, con i primi match del secondo turno, entrano in scena i pesi massimi: attesa per il debutto di Carlos Alcaraz e di Jannik Sinner. 

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