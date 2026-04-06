Cade sui detriti durante bonifica di Cascina Oseline: Vigile del Fuoco in ospedale

Non si sono fermati nemmeno nel giorno di Pasqua i Vigili del Fuoco, impegnati nelle operazioni di bonifica dell’area colpita dal devastante incendio della Cascina Oseline.

Durante le attività di messa in sicurezza, si è registrato anche un infortunio. Intorno alle 15.30 di domenica, un Vigile del Fuoco di 23 anni è rimasto ferito dopo essere caduto su alcuni detriti presenti nell’area interessata dal rogo. Nella caduta il giovane ha riportato una forte distorsione ed è stato trasportato al Pronto Soccorso per accertamenti. Il ricovero è avvenuto in codice giallo, indicativo di condizioni di media gravità.

Le operazioni di bonifica si sono concluse nel tardo pomeriggio di domenica, praticamente a distanza di circa 24 ore dall’inizio dell’incendio, che aveva richiesto un imponente intervento dei soccorritori.

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