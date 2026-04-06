FieraGrumello scalda i motori: appuntamento all'11 e 12 aprile

Il Comitato FieraGrumello continua a lavorare incessantemente per organizzare la speciale FieraGrumello sabato 11 e domenica 12 Aprile con l’obiettivo di celebrare nel miglior modo possibile il cinquantesimo dalla prima edizione. Il format è quello classico che ha fatto conoscere e apprezzare FieraGrumello per cinque decenni. “Superando le difficoltà che si incontrano nell’organizzazione di questi eventi, io e i volontari del Comitato- afferma la presidente Maria Vittoria Berselli- siamo felici di annunciare che è quasi pronto e ribadiamo che la kermesse sarà ancora in versione completa. Gli espositori di diversi settori troveranno spazio nella consueta area sul Mulinello mentre nelle sale del municipio e della biblioteca verranno allestite alcune mostre“. Due sono organizzate dal Comitato, quella di Angelo Cauzzi, le cui opere di terracotta sono busti quasi a dimensione naturale, realizzati in materia vergine naturale di impasti di terre con varietà di colori che arricchiscono le sue realizzazioni con un realismo affascinante. Nell’altra mostra il comitato proporrà alcune foto più significative di questi cinquant’anni di Fieragrumello per aiutare a ricordare e far conoscere ai giovani che non hanno vissuto le prime tappe e non possono immaginare com’era la Fiera.

Il Comune cura due mostre, una del Gruppo Cultura Fotografica di Pizzighettone che presenta l’esposizione “Ricordi di un tempo” con foto di Giuseppe Geroli che raffigurano la vecchia civiltà contadina, l’altra è dell’artista Isabella Lauritano che presenta una storia di una passione raccontata con quadri realizzati a sanguigna.

Il programma vede come sempre durante la settimana le conferenze organizzate dal Dipartimento di prevenzione veterinaria dell’ATS Valpadana (martedì), dall’ ANGA Cremona (mercoledì) e dalla Coldiretti Cremona (giovedì). Dal venerdì mattina approdano le giostre negli spazi attrezzati per il luna park mentre in serata si ripete per la terza volta l’evento musicale Ape?Sì con area street food per tutti i gusti. Il sabato pomeriggio si esibiranno I Barabba Gulasch, una piccola fanfara che suona brani italiani anni ’60/70 rivisitati in chiave balcanica, e anche pezzi balcanici tradizionali, e la sera la cena nell’area street food sarà accompagnata dalla Noimond band con un repertorio a 360 gradi che attraversa i più grandi successi pop, le hit rock più travolgenti e i ritmi dance e dopo dj set con Lukito Deejay, il cantante della band.

Come sempre la domenica mattina è contraddistinta dall’inaugurazione ufficiale con la consegna dei Premi Agrumello, sulle note del maestro Angelo Mozzi. Inoltre, il Comitato vuole conferire dei riconoscimenti ad alcune donne grumellesi che si sono distinte in vari ambiti della vita sociale e professionale. “Le donne che ci hanno affiancato e sostenuto-spiegano gli organizzatori-hanno collaborato all’impresa in silenzio ed è ad esse che dobbiamo un segno di gratitudine, non retorico, che riconosca il valore e la forza dell’apporto femminile per la buona riuscita della manifestazione. E’ alle donne impegnate volontariamente nella vita associativa esercitata in modo invisibile ma fondamentali perché più partecipi di quanto si veda: molte volte nascoste, si impegnano nelle fasi preparative, in atti casuali e improvvisi che non lasciano traccia consentendo di superare l’inconveniente del momento. E’ a queste donne che consegneremo un segno, un simbolo come si conviene per un ringraziamento collettivo, perché incarnano i valori e i contributi condivisi da tanti“.

Successivamente l’orchestra giovanile “Tribù dei motori” accompagnerà tutti tra gli stand della fiera e nel pomeriggio spazio al karaoke con Fabio Prestinari e al duo acustico “Sunrise”, formato da Giulia Allegri alla voce e Giovanni Lunati alla chitarra un repertorio pop, R&B e rock reinterpretato in chiave acustica, intervallati dall’esibizione di cani a cura della squadra cinofila “Madonna della Strada” i cui cani ricevettero dal comune de L’Aquila simbolicamente le chiavi della città come riconoscimento del loro aiuto nel post terremoto.

Per tutto il weekend tornano anche quest’anno Alice Orsi, giovane istruttrice di equitazione che farà dimostrazioni con una sua allieva, una mostra di testuggini con laboratorio per bambini e un’esposizione di macchine agricole d’epoca a cura dei ragazzi di “Tra i rottami balla” .

Fondamentale, come sempre, il lavoro di squadra, non solo all’interno del Comitato, dove i vari membri aiutano in base al proprio tempo e alle proprie competenze, ma anche tra le realtà del territorio. “Come Comitato- conclude Berselli- stiamo organizzando l’evento da tempo, insieme alla Pro Loco, che ha terminato di preparare l’edizione speciale del periodico Agrumello, e alla società sportiva U.S. San Bartolomeo che si occuperà della gestione dei parcheggi. In una piccola realtà come la nostra, il successo di FieraGrumello non può che essere l’obiettivo condiviso da tutta la comunità”.

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