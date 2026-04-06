Ultime News

6 Apr 2026 Pasquetta a Cremona: piazze e musei affollati dai turisti
6 Apr 2026 Cremona città universitaria: a "Campus" su CR1 lo studio dei rulli musicali
6 Apr 2026 Bastoni torna sui social: gli applausi, l'abbraccio con Barella e il sostegno della moglie Camilla
6 Apr 2026 "Nutria alla griglia": il pranzo di Pasquetta virale sui social
6 Apr 2026 400 ragazzi delle medie al pellegrinaggio diocesano: mercoledì l'udienza con Papa Leone
Nazionali

Pasquetta, storia e tradizioni: cosa si festeggia oggi 6 aprile

(Adnkronos) – Oggi, lunedì 6 aprile, in Italia si celebra la Pasquetta, solitamente passando la giornata all’aria aperta in famiglia o con gli amici. Ma perché il lunedì dopo la Pasqua è un giorno festivo? Cosa si celebra? 

La Pasquetta è una ricorrenza cristiana e ufficialmente si chiama ‘Lunedì dell’Angelo’ perché in questa giornata si ricorda l’apparizione dell’Angelo alle donne che erano andate a visitare Gesù nel sepolcro, alle quali questi annuncia con gioia l’avvenuta Resurrezione. 

Questo episodio è alla base della celebrazione liturgica del lunedì successivo alla Pasqua, che invita i fedeli alla riflessione e alla condivisione. 

Col passare del tempo, la Pasquetta ha anche assunto un carattere laico e conviviale ed è diventata sinonimo di libertà, svago e contatto con la natura. È usanza infatti trascorrere questa giornata all’aperto facendo una gita ‘fuori porta’ oppure organizzando un picnic in campagna, un pranzo al mare, una grigliata con gli amici o un’escursione in montagna. 

Anche questa tradizione ha origini cristiane. Per ricordare l’apparizione di Gesù risorto ai discepoli in cammino verso Emmaus, un villaggio poco fuori Gerusalemme, col tempo divenne tradizione compiere uno spostamento simbolico oltre le mura cittadine, spesso per visitare parenti e amici lontani. Inoltre, la Pasqua all’epoca segnava delle restrizioni legate ai lunghi spostamenti durante la Quaresima. 

La data della Pasquetta cade sempre il lunedì seguente alla Pasqua e, quindi proprio come la Pasqua, cambia ogni anno. 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...