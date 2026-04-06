San Lorenzo, bimbo di 4 anni investito: se la cava con lievi abrasioni al piede

Momenti di apprensione nel tardo pomeriggio della Pasqua a San Lorenzo Picenardi, frazione di Torre de’ Picenardi, dove un bambino di soli quattro anni è rimasto coinvolto in un incidente.

Il fatto è avvenuto attorno alle 18.30 in via Castello. Secondo una prima ricostruzione, un’auto guidata da un vicino di casa della famiglia del piccolo stava effettuando una manovra per imboccare una stradina che conduce a un parcheggio comune. La vettura procedeva a velocità molto moderata.

Durante la manovra, però, il bambino è stato urtato dal veicolo e una ruota gli è passata sopra un piede. Immediato lo spavento per i presenti, ma fortunatamente le conseguenze si sono rivelate meno gravi del previsto. Il piccolo ha riportato un’abrasione al piede ed è stato trasportato in ospedale in codice verde, indicativo di condizioni non preoccupanti.

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