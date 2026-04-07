Ultime News

7 Apr 2026 Matteo Bassetti e Michel Marchi: botta e risposta sul cucinare le nutrie
7 Apr 2026 Gruppo Casalasco, al via nuovo programma di screening preventivo del sangue
7 Apr 2026 Artigianato Dolciario, Trabucchi: "fondamentale sostenere il comparto"
7 Apr 2026 "Eventi del venerdì": cultura, svago e socialità alla riscoperta dei quartieri di Cremona
7 Apr 2026 La grande lotteria dell’Operapia riparte: premi, solidarietà e la festa del volontariato
Nazionali

Dl Carburanti, Gibelli (Asstra): “Necessario estendere credito d’imposta a Tpl”

(Adnkronos) – “È necessario estendere il credito d’imposta al settore del Trasporto Pubblico Locale”. E’ l’invito formulato dal Presidente di Asstra, Andrea Gibelli, oggi in audizione presso la Commissione Finanze e Tesoro del Senato. Gibelli, evidenziando il ruolo di primo livello del Trasporto Pubblico Locale e delle sue aziende, ha ribadito l’importanza di estendere alle imprese di TPL le misure di recupero dei maggiori oneri derivanti dalla crisi energetica, per scongiurare la riduzione dei servizi da parte delle amministrazioni locali, che non sono più in grado di rispettare i contratti di servizio. 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...