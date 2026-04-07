Gruppo Casalasco, al via nuovo programma di screening preventivo del sangue
L’iniziativa è resa possibile grazie alla collaborazione con la Fondazione Ospedale Giuseppe Aragona di San Giovanni in Croce, che mette a disposizione personale sanitario qualificato
Il Gruppo Casalasco amplia il proprio programma “Wellbeing in Casalasco” con un nuovo progetto dedicato alla prevenzione sanitaria: il servizio di “Screening preventivo Analisi del Sangue”, realizzato in collaborazione con la Fondazione Ospedale “Giuseppe Aragona” di San Giovanni in Croce, che porta personale sanitario qualificato direttamente all’interno degli stabilimenti aziendali.
Il servizio propone tre percorsi di screening differenziati: Donna, Uomo e Sport, con pacchetti di analisi completi e mirati, pensati per rispondere alle diverse esigenze di salute dei dipendenti senza richiedere prenotazioni esterne o spostamenti.
Avviato nelle scorse settimane nello stabilimento di Rivarolo del Re, dove sono già stati effettuati centinaia di prelievi, il progetto sarà progressivamente esteso agli altri quattro stabilimenti del Gruppo.
“Con questa iniziativa Casalasco conferma il proprio impegno concreto nella promozione della prevenzione e del benessere, rafforzando una cultura aziendale attenta alla salute, alla responsabilità sociale e alla centralità delle persone”, dichiara l’Amministratore Delegato Costantino Vaia.
“La Fondazione Aragona nasce per servire questo territorio e le persone che lo abitano. Collaborare con un’azienda radicata come Casalasco, portando la prevenzione sanitaria dentro i luoghi di lavoro, è esattamente il modo in cui intendiamo farlo”, commenta Luigia Marchini, presidente della Fondazione Ospedale Giuseppe Aragona.